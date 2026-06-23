Por causa do caso do filho... Será que Mido sofreu um derrame cerebral?

Ahmed Hossam “Mido”, ex-jogador da seleção egípcia, passou por um problema de saúde após a rejeição do recurso apresentado por seu filho no processo em que este é acusado.

Devido a esse problema de saúde, Mido não compareceu ontem à gravação de seu programa no canal de TV egípcio “Al-Nahar”.

Vários meios de comunicação egípcios informaram que Mido sofreu um derrame cerebral, afetado pela situação do filho.

No entanto, Tamer Wasfi, irmão de Mido, esclareceu que o ex-atacante do Zamalek não sofreu nenhum derrame cerebral.

Ele acrescentou, em declarações ao jornalista egípcio Ahmed Galal: “Mido sofreu um aumento acentuado da pressão arterial e teve uma crise respiratória”.

E continuou: “Mido ficou em observação em um hospital e recebeu alta hoje à tarde”.

Mido não está vinculado ao comando de nenhuma equipe no momento, pois se dedica exclusivamente à apresentação de seu programa de TV com o jornalista Ahmed Shubair.

Sua última experiência como técnico foi no comando do Ismaili, entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. Anteriormente, ele também treinou vários clubes, entre os quais se destacam o Zamalek, o Wadi Degla e o Al-Wehda, da Arábia Saudita.