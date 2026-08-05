Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Julian AlvarezGetty Images

Traduzido por

Por causa de Julián Álvarez: Atlético de Madrid fecha as portas para Osimhen

Mercado da bola
V. Osimhen
Galatasaray
Atlético de Madrid
J. Alvarez
Nigéria
Espanha
Argentina

O elogio a Simeone não é suficiente

Relatos da imprensa revelaram que o atacante nigeriano Victor Osimhen, estrela do Galatasaray da Turquia, foi oferecido ao clube espanhol Atlético de Madrid durante a atual janela de transferências do verão, em um passo que reflete o forte desejo do jogador de vestir a camisa dos "Rojiblancos".

O site "Club Aurea" noticiou que intermediários ofereceram os serviços de Osimhen, de 27 anos, à diretoria do Atlético de Madrid, por 75 milhões de euros, para contratar um dos atacantes mais destacados do futebol europeu na atualidade.

Segundo o relato, Osimhen se mostrou disposto a aceitar uma redução em seu salário anual para realizar o sonho de jogar no estádio "Wanda Metropolitano". 

O atacante nigeriano recebe atualmente um salário elevado no Galatasaray, beneficiando-se da isenção fiscal concedida aos residentes estrangeiros na Turquia durante os primeiros vinte anos, o que eleva sua renda líquida de forma notável. 

Osimhen tem contrato com o clube turco que se estende até o verão de 2029.

Amistosos de clubes
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Esse passo vem confirmar a admiração declarada do jogador pelo técnico Diego Simeone, e Osimhen havia elogiado o argentino em janeiro passado, após o confronto de seu time com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Eu o admiro, sempre fui fã do seu técnico. Encontrei-o duas vezes. Eles jogam num estilo ofensivo e têm uma identidade clara". 

E acrescentou: "O técnico está aqui há muitos anos, então os jogadores se acostumaram ao seu estilo de jogo. Estou muito impressionado com a partida que disputamos, porque o Atlético é um dos melhores times do mundo, e empatar com eles mostra que você está no caminho certo".

Apesar do desejo claro do jogador, o Atlético de Madrid recusou a proposta apresentada devido à falta de liquidez financeira necessária para concretizar uma negociação desse porte no momento.

Fontes próximas ao clube esclareceram que a função técnica que Osimhen poderia ter ocupado é a mesma exercida atualmente pelo argentino Julián Álvarez. 

A diretoria dos "Rojiblancos" mantém total apego a Álvarez e não pensa em vendê-lo, o que foi um motivo adicional por trás do descarte da opção de contratar a estrela nigeriana.

A oferta de Osimhen não se limitou apenas ao Atlético de Madrid, pois os relatos apontaram que o jogador também foi oferecido aos clubes Barcelona da Espanha, e Arsenal e Tottenham da Inglaterra.

O Tottenham apresentou uma proposta oficial que ultrapassou os 55 milhões de euros, mas a diretoria do Galatasaray a recusou por não atender às suas exigências financeiras, que insistem em obter 75 milhões de euros em troca da liberação de seu atacante.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google