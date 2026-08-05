Por causa de Julián Álvarez: Atlético de Madrid fecha as portas para Osimhen

Relatos da imprensa revelaram que o atacante nigeriano Victor Osimhen, estrela do Galatasaray da Turquia, foi oferecido ao clube espanhol Atlético de Madrid durante a atual janela de transferências do verão, em um passo que reflete o forte desejo do jogador de vestir a camisa dos "Rojiblancos".

O site "Club Aurea" noticiou que intermediários ofereceram os serviços de Osimhen, de 27 anos, à diretoria do Atlético de Madrid, por 75 milhões de euros, para contratar um dos atacantes mais destacados do futebol europeu na atualidade.

Segundo o relato, Osimhen se mostrou disposto a aceitar uma redução em seu salário anual para realizar o sonho de jogar no estádio "Wanda Metropolitano".

O atacante nigeriano recebe atualmente um salário elevado no Galatasaray, beneficiando-se da isenção fiscal concedida aos residentes estrangeiros na Turquia durante os primeiros vinte anos, o que eleva sua renda líquida de forma notável.

Osimhen tem contrato com o clube turco que se estende até o verão de 2029.

Esse passo vem confirmar a admiração declarada do jogador pelo técnico Diego Simeone, e Osimhen havia elogiado o argentino em janeiro passado, após o confronto de seu time com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Eu o admiro, sempre fui fã do seu técnico. Encontrei-o duas vezes. Eles jogam num estilo ofensivo e têm uma identidade clara".

E acrescentou: "O técnico está aqui há muitos anos, então os jogadores se acostumaram ao seu estilo de jogo. Estou muito impressionado com a partida que disputamos, porque o Atlético é um dos melhores times do mundo, e empatar com eles mostra que você está no caminho certo".

Apesar do desejo claro do jogador, o Atlético de Madrid recusou a proposta apresentada devido à falta de liquidez financeira necessária para concretizar uma negociação desse porte no momento.

Fontes próximas ao clube esclareceram que a função técnica que Osimhen poderia ter ocupado é a mesma exercida atualmente pelo argentino Julián Álvarez.

A diretoria dos "Rojiblancos" mantém total apego a Álvarez e não pensa em vendê-lo, o que foi um motivo adicional por trás do descarte da opção de contratar a estrela nigeriana.

A oferta de Osimhen não se limitou apenas ao Atlético de Madrid, pois os relatos apontaram que o jogador também foi oferecido aos clubes Barcelona da Espanha, e Arsenal e Tottenham da Inglaterra.

O Tottenham apresentou uma proposta oficial que ultrapassou os 55 milhões de euros, mas a diretoria do Galatasaray a recusou por não atender às suas exigências financeiras, que insistem em obter 75 milhões de euros em troca da liberação de seu atacante.