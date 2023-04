Ponte Preta x XV de Piracicaba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão A2

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e XV de Piracicaba se enfrentam na tarde deste sábado (1), em Campinas, a partir das 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e do Youtube Paulistão, na internet.

Após vencer o primeiro encontro por 3 a 0, a Ponte Preta entra em campo com a vantagem de empatar ou ainda podendo perder por até dois gols de diferença para avançar. Já o XV de Piracicaba precisa vencer por quatro gols a mais para ficar com a vaga, ou por três para levar a decisão aos pênaltis. Vale lembrar que quem passar do confronto garante o retorno à elite do Paulistão.

Prováveis escalações

XV de Piracicaba: Alan, Weriton, João Victor, Ian Carlo, Erick, Samuel, Anderson, Vitor, Lucas, Artur e Matheus.

Ponte Preta: Caíque, Leonardo, Felipe, Pablo, Luiz Felipe, Artur, Jeferson, Matheus, Cassio, Carlos e Fabio.

Desfalques

XV de Piracicaba

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?