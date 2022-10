Ponte Preta x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Após duas derrotas seguidas, Macaca busca a recuperação na Série B; veja como acompanhar na TV

Buscando a recuperação, a Ponte Preta recebe o Vila Nova neste sábado (8), às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Pressionado com duas derrotas consecutivas, a Ponte Preta entra em campo buscando a vitória. Atualmente, aparece no meio da tabela, com 43 pontos.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Fessin, com problema muscular na coxa direita. Ribamar é o mais cotado para assumir o ataque ao lado de Lucca.

Elvis, que cumpriu suspensão na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, retorna no lugar de Léo Santos.

Do outro lado, o Vila Nova, sem perder há cinco jogos (quatro vitórias e um empate), soma 41 pontos. O técnico Allan Aal pode repetir a equipe que venceu o Criciúma por 1 a 0.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 10 vitórias, contra quatro do Vila Nova, além de nove empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Ribamar e Lucca.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes.

Desfalques

Ponte Preta

Fessin, com problema muscular na coxa direita, está fora.

Vila Nova

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Moisés Lucarelli – Campinas, SP

• Arbitragem: FELIPE FERNANDES (árbitro), CELSO LUIZ e MARCYANO DA SILVA (assistentes), LUCAS CANETTO (quarto árbitro) e CARLOS EDUARDO NUNES (AVAR)