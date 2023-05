Ponte Preta x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam na manhã deste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos (três empates e uma derrota), a Ponte Preta entra em campo pressionada para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, abre o Z-4 com sete pontos, enquanto o Vila Nova briga pelas primeiras posições. Com 17 pontos, chega embalado com duas vitórias seguidas.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 10 vitórias, contra quatro do Vila Nova, além de 10 empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; MAtheus Jesus, Felipe Amaral, Léo Naldi e Pablo Dyego; Jeferson Jeh e Elvis. Técnico: Felipe Moreira.

Vila Nova: Dênis Junior; Rian, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço, Matheus Souza, Neto Pessoa e Guilherme Parede; Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Ponte Preta

Eliel e Edson estão lesionados.

Vila Nova

Everton Brito está no departamento médico.

Quando é?