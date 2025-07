Ponte Preta x Tombense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada da Terceirona; veja tudo o que você precisa saber

Ponte Preta e Tombense entram em campo nesta segunda-feira (7), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 11ª rodada da Série C 2025. O jogo terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do DAZN (veja a programação completa de futebol aqui).

A Ponte Preta vem de uma vitória sobre o Maringá, na última rodada, por 1 a 0, depois de ficar no 0 a 0 com o ABC. A Macaca é vice-líder da Terceirona, com 20 pontos somados até aqui.

A Tombense, enquanto isso, não vem muito embalada. Foi derrotada por 2 a 0 pelo Náutico no compromisso mais recente, além de também ter empatado sem gols antes disso. Condicionada a um singelo 13° lugar, a equipe tem apenas 11 pontos.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Wanderson, Emerson Santos, Artur, Maguinho; Lucas Candido, Dudu, Leocovick; Everton Brito, Jean Dias e Jeh. Técnico: Alberto Valentim.

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho e Fabrício Dias; Kaike, Pedro Oliveira e Mila; Ingro, Jefferson Renan e Zé Eduardo. Técnico: Raul Cabral.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques divulgados.

Tombense

Sem desfalques divulgados.

Quando é?