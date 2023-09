Ponte Preta x Mirassol: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Mirassol se enfrentam na noite desta sexta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há três jogos, com uma derrota e um empate, a Ponte Preta entra em campo pressionada buscando ampliar a distância da zona de rebaixamento. No momento, está a seis da Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Mirassol, que aparece no meio da tabela, com 40 pontos, vem de derrota para o Criciúma por 2 a 1 na última rodada. Até aqui, a equipe registra 11 vitórias, sete empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 47%.

"Foi uma derrota difícil, pois durante o jogo todo dominamos o Criciúma e sair com o resultado negativo nos incomoda muito. Agora iremos enfrentar um adversário duro, mas vamos com o mesmo pensamento de sempre, que é vencer tanto em casa quanto fora", afirmou Guilherme Biro.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma seis vitórias, contra cinco do Mirassol, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B, o Mirassol venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Weverton, Mateus Silva, Edson (Thomas Kayck) e Artur; Felipinho, Léo Naldi, Felipe Amaral (Paulo Baya) e Gabriel Santiago (Lucas Nathan); Eliel e Jeh. Técnico: Pintado.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico, Gabriel e Negueba; Zé Ricardo. Técnico: Mozart.

Desfalques

Ponte Preta

Fábio Sanches, machucado, é desfalque, assim como Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?