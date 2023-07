Ponte Preta x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Juventude se enfrentam na noite desta terça-feira (18), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de três vitórias consecutivas na Série B, a Ponte Preta foi derrotada pelo Tombense por 1 a 0 na última rodada. Em 13º lugar, com 21 pontos, a Macaca registra um aproveitamento de 41% e busca a reabilitação no torneio.

Para o confronto, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com Matheus Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com Fábio Sanches e Felipe Amaral, que cumpriram suspensão contra o Tombense.

"Perdemos um grande jogador para a próxima partida, mas temos peças no elenco. O Amaral volta de suspensão, o Léo Naldi já ficou no banco no último jogo e temos também outras possibilidades no elenco para substituí-lo à altura", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Juventude, sem perder há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, aparece na sétima posição, com 26 pontos conquistados. Reginaldo, que cumpriu suspensão no empate com o ABC, retorna.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 27 jogos disputados entre as equipes, foram 13 vitórias da Ponte Preta, contra 11 do Juventude, além de três empates. No último encontro válido pela Série B de 2020, o Juve venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Thiago Oliveira e Artur; Ramon Carvalho, Felipinho e Matheus Jesus ;Tales , Paulo Baya e Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista e Nenê; Victor Andrade, Fábio Gomes e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Ponte Preta

Matheus Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Juventude

Echaporã e Emerson Santos, lesionados, estão fora.

Quando é?