Ponte Preta x Itapirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

A Ponte Preta recebe a Itapirense neste sábado (3), às 15h (de Brasília), em Itapira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da do Youtube da FPF, na internet.

Na liderança do Grupo J, a Ponte busca seguir seu bom momento no estadual. A equipe possui 15 pontos em sete partidas. Do outro lado, a Itapirense, com 13 pontos, está na terceira colocação da chave, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Vinicius; João Paulo, Diego Monteiro, Nathan, João Vitor; Diego Lazaretti, Anderson, Matheus; Yuri, Bruno e Nicolas. Técnico: Edson Boaro.

Itapirense: Andrei; Bruno, Kauã, Magnum, Hiago; Luis Fernando, Lucas, Loram; Cleidson, Riquelmi e Kauã. Técnico: José Luiz Alves Feitoza.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Itapirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 3 de junho de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Toca do Coelho – Itapira, SP