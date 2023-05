Ponte Preta x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (7) pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

Ponte Preta e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo (7), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 11h (de Brasília), pela quinta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Após a conquista do título da Copa do Nordeste, o Ceará concentra suas energias na disputa da Série B. Com três pontos somados até o momento, o time alvinegro sofreu duas derrotas consecutivas para Ituano (2 a 0) e Guarani (3 a 0), mas se recuperou com uma vitória por 2 a 1 sobre o ABC. É importante ressaltar que a equipe tem uma partida a menos disputada.

Já a Ponte Preta acumula quatro pontos e chega embalada por uma vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP na rodada anterior. Até o momento, o time paulista conquistou uma vitória, um empate e sofreu duas derrotas, com um aproveitamento de 33%.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma seis vitórias, contra cinco da Ponte Preta, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2014, a Macaca venceu por 3 a 1.

Ponte Preta x Ceará com torcida única

Na última sexta-feira (5), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou que a partida deverá ser realizada com torcida única. Essa medida foi tomada em função da punição aplicada ao Ceará por oito jogos sem torcida, em razão da violência ocorrida durante a partida contra o Cuiabá, na 32ª rodada da Série A de 2022, realizada na Arena Castelão.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caique França; Mateus Silva, Fábio Sanches, Edson; L. Felipe, F. Amaral, Cássio Gabriel, Filipinho, Artur; Pablo Dyego, Eliel.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Willian Formiga; Arthur Rezende, Richardson; Erick, Guilherme Castilho, Janderson; Vitor Gabriel.

Desfalques

Ponte Preta

Jean Carlos sofreu lesão no joelho e é desfalque.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?