Ponte Preta x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

A Macaca volta a campo nesta terça-feira (6), pela 11ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e ABC se enfrentam nesta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após a derrota para o Mirassol por 1 a 0 na última rodada, a Ponte Preta busca a recuperação, pois acumula seis jogos sem vitória fora de casa (quatro derrotas e dois empates). Atualmente, a Ponte Preta ocupa a 15ª posição na tabela, com 10 pontos, dois a mais do que o CRB, que está na 17ª posição, na zona de rebaixamento. No próximo jogo, a Ponte Preta enfrentará o Sport em casa, no domingo (11), às 11h (horário de Brasília).

Do outro lado, o ABC, na lanterna da Segundona, com apenas quatro pontos conquistados, vem de duas derrotas seguidas. Mesmo que vença nesta rodada, a equipe continuará na zona de rebaixamento. O próximo desafio será contra a Chapecoense, na sexta-feira (9), no estádio Frasqueirão.

Em nove jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma cinco vitórias, contra duas do ABC, além de dois empates. No último confronto válido pela Série B de 2014, a Macaca saiu vitoriosa com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque; Luís Felipe, Matheus Silva, Fabio Sanches e Artur; Matheus Jesus, Felipe Amaral, Léo Naldi e Pablo Dyego; Jeferson Jeh e Elvis. Técnico: Felipe Moreira.

ABC: Simão; Luiz Gustavo, Afonso, Habraão e Richardson; Bruno Lima, Ramon Vinícius; Júnior Todinho, Léo Ceará e Lucas Tocantins; e Felipe Garcia. Técnico: Alan Aal.

Desfalques

Ponte Preta

Elvis cumprirá suspensão.

ABC

Matheus Anjos, Alemão, Wellington Reis, Jean Patrick e Gedeilson são desfalques.

Quando é?