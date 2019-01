Polícia encerra busca por avião desaparecido com Sala

Mais cedo, foi realizada uma busca em uma ilha próxima, mas não foi encontrado nenhum sinal da aeronave

A Policía de Guernsey anunciou na tarde desta quinta-feira (24) a suspensão da busca pelo avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff.

"Apesar dos melhores esforços de recursos aéreos e de busca das Ilhas do Canal, do Reino Unido e da França... não conseguimos encontrar nenhum rastro da aeronave, o piloto ou o passageiro. Revisamos todas as informações disponíveis para nós, além de saber que equipamento de emergência estavam a bordo e tomamos a difícil decisão de encerrar a busca", explicou el David Barker, capitão da equipe de busca, em comunicado divulgado pelas autoridades.

"A ilha de Burhou foi revistada a pé. Nenhum vestígio da aeronave ou dos que estão a bordo foi encontrado. Mais informações serão liberadas uma vez que está disponível", disse o Twitter oficial da Guernsey.



(Foto: Getty Images)

Confira o comunicado na íntegra:

Minha equipe se reuniu para analisar a operação de busca e resgate em andamento desde que o avião desapareceu na noite de segunda-feira.

Apesar dos esforços aéreos e de buscas das ilhas Channel, Reino Unido e França, que cobriram uma área de aproximandamente 1700 milhas quadradas — com trechos verificados mais de uma vez — e análise dos dados de celulares e imagens de satélite, fomos incapazes de encontrar qualquer qualquer rastro da aeronave, do piloto ou do passageiro.

Foram 24 horas de buscas incessantes, com 80 horas de vôo somadas entre três aviões e cinco helicópteros. Dois barcos salva-vidas também foram envolvidos e houve ajuda de navios que passavam pelo local e barcos de pesca.

Nós revisamos toda a informação disponível e, tendo em mente que havia equipamento de segurança na aeronave, tomamos a difícil decisão de encerrar as buscas.

As chances de sobrevivência nesse estágio são extremamente remotas.

Os parentes próximos já foram informados sobre a decisão e meus pensamentos estão com as famílias do piloto e do passageiro nessa hora difícil.

Essa foi uma busca intensiva e minuciosa, coordenada pelos Centro de Controle Integrado de Serviços de Emergência de Guernsey, com cooperação exemplar de todos os países envolvidos, para os quais eu ofereço meus agradecimentos pessoais.

A última aeronave que procurava o avião desparecido e aqueles que estavam a bordo acabou de pousar. Embora não estejamos mais procurando de forma ativa, o incidente continua aberto e informaremos a todos os possíveis receptores e aviões na área para que sigam de olho por qualquer traço da aeronave. Isso continuará indefinidamente.