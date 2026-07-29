Faz apenas um ano que o Paris Saint-Germain atropelou a Inter de Milão por 5 a 0 na Allianz Arena de Munique e conquistou pela primeira vez a Champions League. Em menos de dois anos, a final da principal competição europeia deve, ao que tudo indica, voltar a acontecer em Munique. A Allianz Arena é a única candidata oficial para sediar a edição de 2028.

Em setembro, o Comitê Executivo da UEFA anunciará a decisão final. Se não houver surpresa, a final será atribuída a Munique pela sexta vez no total. Em três ocasiões, ela foi disputada no Estádio Olímpico; na Allianz Arena vieram a lendária final em casa de 2012, quando o Bayern de Munique perdeu nos pênaltis para o Chelsea, e justamente a edição de 2025. Por que Munique deve receber o jogo de novo tão cedo?

Na realidade, atualmente há poucos estádios na Europa que oferecem condições ideais para finais da Champions League. Com isso, não foi apenas a Allianz Arena que se transformou na sala de estar da UEFA. A próxima final, em 2027, será no Metropolitano, em Madri, onde também já se jogou em 2019. Wembley, em Londres, recebeu a decisão três vezes nos últimos 15 anos e agora também se candidata para 2029.

Barcelona e Londres querem a final de 2029

Os requisitos básicos para receber uma final de Champions League são: gramado natural, dimensões do campo de 105 por 68 metros e capacidade para 70 mil lugares. No entanto, a UEFA concede uma margem de tolerância de dez por cento na capacidade, de modo que 63 mil lugares são o mínimo absoluto. Atualmente, isso se aplica a 22 estádios de futebol na Europa. Por causa da guerra em curso entre Rússia e Ucrânia, uma realização em São Petersburgo, Moscou ou Kiev está fora de cogitação. Restam 19.

O maior estádio da Europa é o Camp Nou, em Barcelona. Por causa de longas obras de reforma, atrasos e das incertezas decorrentes disso, ele não teve papel nas considerações do passado recente. Agora, porém, o novo Camp Nou está perto de ser concluído e, ao lado do recorrente Wembley, é um dos dois candidatos para a final de 2029, que também será definida neste setembro.

Provavelmente o estádio mais famoso da Europa e, desde a reforma, também o mais moderno, é o Bernabéu, do Real Madrid. O fato de ele não ser usado como palco de final desde 2010 também deve ter relação com a disputa duradoura entre o presidente do Real, Florentino Pérez, e a UEFA. Palavra-chave: Superliga. Além disso, há com o Metropolitano uma alternativa dentro da mesma cidade que, ao que parece, agrada mais à UEFA.

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Dortmund aparentemente considera uma candidatura a partir de 2029

O San Siro, em Milão, é considerado ultrapassado e deve ser substituído em breve por um novo estádio. Embora também tenham servido esporadicamente como sedes em tempos mais recentes, os tradicionais estádios olímpicos de Roma, Atenas e Istambul, com suas pistas de atletismo e falta de comodidades, na verdade já não são mais atuais.

Critérios importantes, embora não exatamente definidos, para a realização são a infraestrutura urbana, a proximidade de um grande aeroporto, o número de leitos de hotel na cidade — sobretudo no segmento de luxo — e a quantidade de camarotes no estádio. Nesse sentido, Old Trafford, em Manchester, o Millennium Stadium, em Cardiff, o Velódrome, em Marselha, o Estádio Nacional de Baku, La Cartuja, em Sevilha, e o Signal Iduna Park, em Dortmund, são considerados opções não ideais. Apesar disso, segundo uma reportagem da Sport Bild, Dortmund tenta sediar pela primeira vez uma final de Champions League a partir de 2029.

No fim das contas, entre os palcos com condições ideais, além da Allianz Arena, de Wembley, do Metropolitano e da Puskás Aréna de Budapeste (sede de 2026), restam apenas: o Stade de France (última edição em 2022), o Estádio da Luz, em Lisboa (2020), e o Estádio Olímpico de Berlim (2015). No entanto, também em Berlim há uma pista de atletismo ao redor do gramado.