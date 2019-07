"Pogba pode melhorar o Real Madrid", diz irmão do jogador

Rumores nos últimos dias indicam que o Real Madrid deve oferecer 150 milhões de libras ao Manchester United pelo francês

Paul Pogba tem sido especulado desde o início da janela de transferências europeia como um possível reforço do e viu seu nome ganhar aindar mais força após os Merengues serem goleados por 7 a 3 pelo Atlético de Madrrid, no sábado (27).

Em entrevista ao jornal AS, o irmão do jogador, Mathis Pogba disse que o meia trará qualidade ao meio de campo do Real Madrid.

"Sinto que meu irmão poderia ajudar qualquer equipe. Se ele jogar pelo Real Madrid, vai ajudar o Real Madrid", afirmou.

"Sempre quero o melhor para o meu irmão. Se ele acha que o Real Madrid é o melhor clube para ele, ele virá", completou.

Rumores na mídia inglesa nos últimos dias indicam que o Real Madrid deve oferecer 150 milhões de libras ao por Paul Pogba.