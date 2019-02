Pogba: "Os times grandes ficam no top 4 da Premier League"

Manchester United alcança a 10ª vitória em 11 jogos desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer

O Manchester United continua sua jornada rumo à Champions League. Já com chances extremamente diminutas de brigar pelo título, os Red Devils sabem que voltar ao top 4 mostra a grandeza da equipe, de acordo com Paul Pogba.

"Nós estávamos muito longe e é um bom resultado voltar ao top quatro. Mas, como eu disse, temos grandes jogos vindo. Não vai ser fácil. É sempre bom [voltar ao top 4], mas os grandes times sempre permanecem lá. Quando precisamos dos três pontos, conseguimos, mesmo jogando fora de casa. Há grandes jogos vindo e isso decidirá onde vamos ficar ao final da temporada", falou Pogba à SkySports.

O francês campeão do mundo fez dois gols da vitória do Manchester United sobre o Fulham por 3 a 0, no Craven Cottage. É a 10ª vitória dos Diabos Vermelhos em 11 jogos desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer. Pogba destacou que a chegada do norueguês foi fundamental para a mudança de mentalidade.

"O sentimento é muito bom. É o que queríamos desde a chegada de Ole. Nós queremos estar no top 4. Ainda há um longo caminho, mas queremos permanecer lá", disse o francês.

Desde a do treinador interino, o camisa 6 dos Red Devils participou de nove jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências. Vivendo um dos pontos altos da carreira, o discurso de Pogba é de que o mais importante é que a equipe consiga vencer as partidas.

"É sempre bom marcar gols, mas o mais importante é vencer os jogos. Quando você não ganha, o sentimento não é o mesmo. Eu me sinto bem, o time se sente bem e precisamos só continuar assim. Esse jogo [contra o Fulham] era muito importante. É um bom sinal. Dá confiança à equipe. Precisamos manter isso para ficar no top 4", explicou Pogba.