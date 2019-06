Pogba indica saída do Manchester United: "Pode ser a hora de um novo desafio"

Meio-campista francês não descarta se transferir do Old Trafford para outra equipe na próxima janela de transferências. Mudança é estudada por atleta

Paul Pogba fomentou a especulação de que ele está prestes a deixar o ao admitir que "pode ​​ser um bom momento para ter um novo desafio" longe do clube.

O internacional francês, que está ligado a uma transferência para o , além de outros gigantes europeus, incluindo o , ​​refletiu sobre a ideia de deixar Old Trafford durante uma viagem de promoção para a Adidas em Tóquio.

"Como você disse, há muita conversa e muito pensamento", disse Pogba a repórteres.

“Para mim, estou há três anos em Manchester e estou indo muito bem. Alguns bons momentos e alguns momentos ruins, como todo mundo. Como em todo lugar. Após esta temporada e tudo o que aconteceu nesta temporada, com a minha temporada sendo a minha melhor temporada também. Acho que, para mim, pode ser uma boa hora para ter um novo desafio em outro lugar. Estou pensando nisso: ter um novo desafio em outro lugar”.

O futuro do jogador de 26 anos no futebol inglês está sob o microscópio há várias semanas, depois de uma temporada difícil em Old Trafford, que levou Ole Gunnar Solskjaer a substituir José Mourinho no meio da partida.

Apesar de sua forma ter se beneficiado de uma recuperação inicial após a saída de Mourinho, a sorte do United e de Pogba caiu muito no final da campanha, com o clube não se classificando para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Depois de um final decepcionante para 2018-19, o ex-astro da foi capturado discutindo com um torcedor e tem lutado para alcançar seu preço de £ 89 milhões desde sua saída da em 2016.

Há até uma sugestão de que, tal é o seu desejo de deixar o clube, o vencedor da está preparado para entrar em greve na tentativa de forçar a mão de Solskjaer e garantir sua saída.

Comportamento de Pogba na temporada passada, que foi sem dúvida influenciado por uma discussão amplamente divulgada com Mourinho, criou atrito entre os adeptos do clube e atraiu críticas generalizadas de alguns dos especialistas mais famosos do jogo.

Um desses detractores foi o ex-meia do , Graeme Souness, que afirmou que Pogba precisava "ter uma longa visão de si mesmo" depois de uma partida, acusando-o de "não fazer as coisas que os jogadores fazem".