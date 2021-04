Pogba explica o que deu errado para Mourinho no United: "Foi contra os jogadores"

Meio-campista francês teve relação conturbada com o treinador português

Paul Pogba criticou o trabalho do ex-treinador do Manchester United, José Mourinho, afirmando que o atual técnico Ole Gunnar Solskjaer não "vai contra jogadores" como o português fez em sua passagem pelo Old Trafford.

O campeão do mundo com a França em 2018 teve um começo de jornada promissora em sua segunda passagem pelos Red Devils, com três títulos na temporada 2016/17. No entanto, a relação de Pogba e Mourinho, hoje no Tottenham, foi se desgastando e o meio-campista foi obrigado a ter um novo começo sob o comando de Solskjaer.

Em entrevista ao Sky Sports, Pogba opinou sobre sua relação com o treinador noruguês e apontou justamente para este fator pessoal como ponto chave para o insucesso de Mourinho do Manchester United.

“O que eu tenho agora com Ole é diferente, ele não iria contra os jogadores. Ele não iria contra os jogadores. Talvez Ole não os escolhesse, mas não é como se os colocasse de lado como se não existissem mais. Essa é a diferença entre Mourinho e Ole", disse Pogba.

"Eu tinha um ótimo relacionamento com Mourinho, todo mundo viu isso, e no dia seguinte você não sabe o que aconteceu. Essa foi a coisa estranha que tive com Mourinho e não posso explicar para você porque nem eu sei", comentou.

Foto: Getty Images

O francês tentou explicar os motivos de, embora ainda não tenha conquistado títulos, Solskjaer ter um bom relacionamento com o grupo. Vale destacar que o treinador é um dos responsáveis pelas boas campanhas do time na atual temporada. O United é o atual vice-líder da Premier League e está na semifinal da Liga Europa, além de ter recupeado jogadores como Luke Shaw e o próprio Pogba.

"Talvez [os métodos de Solskjaer funcionem] porque ele está um pouco mais próximo das pessoas. Cada treinador tem sua própria maneira de treinar e lidar com os jogadores e, como jogador, você deve se adaptar. Às vezes não combina com você e às vezes sim".

Titular na equipe de de Solskjaer, Pogba deve entrar em campo novamente no domingo (18), quando o Manchester United recebe o Burnley em sua casa. Os Red Devils estão a 11 pontos de distância do líder e rival Manchester City, mas tem um jogo a menos no campeonato.