Shawberto Carlos? Ingleses se empolgam com fase do lateral do Manchester United

Luke Shaw cita Ashley Cole e não acredita que mereça ser comparado com o ídolo do Real Madrid e da Seleção

O lateral-esquerdo do Manchester United, Luke Shaw, riu do apelido de 'Shawberto Carlos' dado a ele pelos torcedores do Red Devils. O inglês foi relutante em se comparar ao ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

As boas atuações do jogador de 25 anos na temporada 2020/21 o fizeram ser comparado a Roberto Carlos. Após ter vencido prêmio de Jogador do Mês da Premier League, ele pensa que ainda está longe da prateleira em que o "inacreditável" lateral está.

"Vou ser honesto, vi algumas coisas dele nas redes sociais e às vezes em meus bate-papos em grupo meus amigos me enviam algumas coisas e eu simplesmente rio sobre isso! Eu não posso ser comparado a ele, ele era inacreditável! Estou ciente disso e é bom ser mencionado ao lado de seu nome, mas eu simplesmente rio disso!”, afirmou Shaw ao site oficial do United.

(Foto: Getty Images)

Certamente, quando jovem Roberto Carlos foi uma inspiração óbvia para Shaw. Mas o lateral admite que Ashley Cole, ex-Arsenal e Chelsea, é um modelo mais próximo a seguir e alguém de quem sempre foi fã.

"Eu acho, olhando para trás e pensando no meu estilo de jogo, que Ashley Cole [era o melhor]. Sempre fui um grande fã dele e pensava, já quando criança, que ele era um dos melhores laterais-esquerdos, tanto na defesa quanto no ataque", analisou ele.