Pogba e Martial vivem melhor fase da carreira no United

Franceses se mostram importantes no esquema tático de Ole Gunnar Solskjaer antes do maior teste da equipe até o momento

Perto da primeira visita do PSG ao Old Trafford, o Manchester United contou com dois franceses para construir a vitória de 3 a 0 no último sábado (9) contra o Fulham, o que dá moral para a partida da próxima terça-feira (12).

Paul Pogba e Anthony Martial deixaram os defensores do time da casa em estado de alerta durante todo o confronto e, após marcarem os três gols entre si, puderam despertar a atenção dos rivais e mostrar que estão em forma para as oitavas de final.

Os dois gols do camisa 6 demonstram uma mudança drástica de comportamento desde a chegada do técnico interino Ole Gunnar Solskjaer. Quando José Mourinho era o comandante dos Red Devils, o campeão da Copa do Mundo era considerado um jogador secundário na montagem da equipe.

Martial também deu uma guinada positiva na agremiação com suas arrancadas, dribles e ofensividade, que têm sido muito bem utilizadas pelo norueguês e, em compensação, causam dores de cabeça constantes aos adversários. E não são só os franceses que estão aproveitando a maré positiva.

O United vem de uma sequência de oito vitórias em nove jogos na Premier League sob o comando de Solskjaer, contrariando os sete triunfos em 17 oportunidades que o português teve antes de ser demitido no fim de dezembro.

Depois de cinco minutos irreconhecíveis, a equipe vermelha de Manchester se acertou e conseguiu assumir o protagonismo do jogo. Pogba e Martial foram os que tiveram mais êxito em explorar as falhas do sistema defensivo montado por Claudio Ranieri no Estádio Craven Cottage.



(Foto: Getty Images)

Ander Herrera ganhou uma disputa de bola no campo de ataque e passou para Martial, que deu a assistência para Pogba. O meia finalizou sem chances para Sergio Rico, no que foi seu sétimo gol em nove jogos.

Menos de 10 minutos depois, Martial quem foi às redes, após receber lançamento de Phil Jones e avançar em cima do lateral-esquerdo Maxime Le Marchand. Depois de também deixar os dois zagueiros e Denis Odoi, outro defensor, um chute fatal aumentou o marcador.

Nessa altura do confronto, o United tinha apenas dois chutes a gol, porém ambos ajudaram a construir a vantagem de 2 a 0.

E, com Nemanja Matic, David de Gea, Chris Smalling e Phil Jones sem muito trabalho no jogo, Solskjaer poderia tirar o pé e se preocupar apenas com o jogo de terça-feira, mas não foi isso que aconteceu.

Mas eles continuaram a atacar sem perder o respeito ao adversário. O terceiro gol da partida saiu quase uma hora depois, quando Juan Mata sofreu falta perto da grande área e Pogba fez seu décimo terceiro gol em na temporada.

Essa talvez tenha sido a maior vitória em termos de comportamento da equipe desde a chegada de Solskjaer e significa muito às vésperas de um jogo tão importante quanto o das oitavas de final da Champions League.

O PSG será o maior teste para esse novo United. Mas, com jogadores como Pogba e Martial, eles não temem a ninguém atualmente.