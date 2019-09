Pogba acertou com o PSG, mas novela Neymar 'melou' negócio, diz site

Meio-campista francês tinha acordo para receber 22 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões) por temporada

De acordo com informações do site Calciomercato, o meio-campista francês Paul Pogba chegou a acertar os termos para uma transferência para o , mas a negociação caiu por terra devido à permanência de Neymar na equipe francesa.

O site italiano aponta que o PSG estaria disposto a pagar 430 mil libras por semana (R$ 2,1 milhões por semana) para contar com o francês. A somatória desse valor em um ano chega na casa dos 22 milhões de libras (aproximadamente R$ 110 milhões).

Embora Ole Gunnar Solskjaer, técnico do , atual time de Pogba, sempre tivesse defendido o meia, as informações mostram que ele poderia estar aberto à ideia de vender o camisa 6.

O que 'segurou' Pogba no United foi o fracasso na tentativa do em contratar Neymar junto ao PSG. Neymar tem um dos mais altos salários do mundo, e dificilmente seria possível manter Pogba e Neymar por causa das altas cifras de pagamento. Acredita-se, também, que a Adidas - patrocinadora do United e do atleta francês - também exerceu um papel importante para manter um dos principais 'garotos-propaganda' no clube inglês.

Pogba tinha sido fortemente especulado também na Espanha. O e o Barcelona apareciam como potenciais interessados em contar com o meia.

Com o andamento da temporada e a possibilidade de Neymar se transferir para o Barça, é possível que o time da capital da volte a procurar por Pogba.