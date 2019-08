Não deu para o Real! Manchester United confirma manutenção de Pogba

Não foi dessa vez que Zinedine Zidane conseguiu levar Paul Pogba para o Real Madrid. O jogador seguirá no Manchester United, de acordo com treinador

O sofreu um revés sem nem entrar em campo contra o , neste domingo (1), pelo Campeonato Espanhol. É que a notícia do sábado passa por declarações de Ole Gunnar Solskjaer, treinador do . Ele disse que não vai liberar Paul Pogba neste mercado da bola.

Pogba deixou claro que estava à procura de um novo desafio na atual janela de transferências. O jogador cogitava uma mudança para o Real Madrid e, depois de suas atuações, recebeu críticas por parte da imprensa. Porém, o seu treinador o vê como peça vital de seu projeto de reconstrução.

O francês, campeão do mundo por seu país em 2018, jogou todos os jogos como titular na decepcionante temporada do Manchester United, incluindo o empate por 1 a 1 deste sábado (31) com o . Depois do encontro, o ex-jogador da foi visto em uma clínica médica. Mas o técnico crê que o problema não foi grave.

"Paul Pogba jogará para nós", disse o treinador norueguês ao ser consultado sobre uma possível saída do meio-campista. Na sequência, ele falou sobre a questão física do atleta: "Acabei de dizer isso. Creio que torceu o tornozelo. Porém, agora, irá aos médicos e espero que não seja tão mal e ele possa jogar pela seleção da , porque sei o quanto ama o seu país e jogar por ele".

Os Red Devils só conquistaram cinco pontos em seus primeiros quatro jogos na Premier League. Pogba foi defendido por seu treinador pelas atuações neste período: "Todos esperam que ele faça tudo em cada jogo. Tem que defender, tem que atacar, tem que ganhar de cabeça, tem que recuperar, tem que driblar os rivais, tem que fazer passes para os gols", comentou.