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“Pode-se confiar nele de qualquer forma”: este é o goleiro que Manuel Neuer recomenda a Jürgen Klopp para a seleção alemã

Bayern de Munique
M. Neuer
J. Urbig
J. Klopp

Manuel Neuer considera Jürgen Klopp a escolha ideal para o cargo de técnico da seleção alemã, e o goleiro do Bayern de Munique também tem uma recomendação para o seu sucessor no gol.

Na opinião de Manuel Neuer, a Federação Alemã de Futebol (DFB) acertou em cheio ao nomear Jürgen Klopp como técnico da seleção. "Acho que ele tem a maior expertise e espero que faça o futebol alemão avançar", disse o goleiro da seleção campeã do mundo em 2014 em entrevista à Sky. Klopp "tem muita coisa para mostrar, inclusive do seu passado".

Como sucessor adequado na seleção, Neuer recomenda ao novo treinador o seu atual reserva no Bayern de Munique. Em Jonas Urbig, "dá para confiar com certeza"; ele também mostrou isso "em todas as competições. Tenho uma sensação muito boa", disse o capitão do recordista de títulos, que havia sido reativado para a seleção alemã por Julian Nagelsmann, que depois se aposentou, para a Copa do Mundo de 2026.

Quem gostaria de ser goleiro na equipe da DFB?

Recentemente, Kevin Trapp, do Paris FC , também havia se colocado como goleiro para a equipe da DFB.  

Neuer voltou a indicar o fim de sua carreira ao término da próxima temporada, mas mais uma vez não quis confirmar isso o jogador de 40 anos. "Não, então, 100% não há nada. Também não está cravado em pedra, mas a probabilidade é alta", disse Neuer. Sobre seu sucessor designado, Urbig, ele afirmou, de todo modo: "Temos uma relação muito aberta. Trabalhamos com amor pelo nosso trabalho e tentamos nos incentivar mutuamente."

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