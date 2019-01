Pochettino diz que Messi não precisa da Argentina

Para técnico do Tottenham, craque do Barcelona não precisa provar nada com a Albiceleste

Uma das grandes polêmicas no mundo do futebol é se Lionel Messi precisa de uma conquista com a Argentina para ser uma lenda ainda maior. Para muitos, o camisa 10 precisa conquistar um título com a Albiceleste. Para outros, não.

O técnico argentino do Tottenham, Mauricio Pochettino, faz parte do segundo grupo. Para ele, Messi não precisa de nada com a Albiceleste e não é o culpado pelos fracassos dos hermanos nos últimos anos.

"Messi é incrível. Leo também deve ficar aborrecido quando escuta o que se diz dele (risos). Falam tantas coisas... O melhor é dizer que é uma sorte estar nesta era e poder desfrutar do seu futebol e, ao mesmo tempo, poder enfrentá-lo e vê-lo competir é espetacular", disse à Espn.

"Para mim, não falta nada mais para Messi com a seleção argentina. O problema é de estrutura, de dar melhor gestão ao time. Por diferentes motivos, tem sido muito complicado nos últimos tempos e a Argentina não soube encontrar a melhor forma de fazer Messi brilhar. Leo é o mesmo de um lado e do outro, mas sem estrutura, é difícil que ele possa jogar como no Barcelona", completou.

O craque argentino, segundo apurou a Goal, porém, voltará a defender a Albiceleste nos amistosos da data Fifa de março e também jogará a Copa América, que será realizada no Brasil em junho e julho deste ano.