Pochettino celebra classificação: "Tottenham mereceu"

Spurs avançaram às quartas de final da UCL após bater o Borussia Dortmund por 1 a 0

Um dia após afirmar que o Tottenham pode vencer a Champions League, Pochettino viu a sua equipe se classificar às quartas de final depois de vencer o Borussia Dortmund por 1 a 0 no jogo de volta (4 a 0 no placar agregado), e se mostrou orgulhoso com o comportamento dos Spurs.

"Estamos nas quartas de final, estou muito feliz pelos jogadores e pelos torcedores, é uma vitória importante. Claro que sofremos um pouco, mas está tudo bem e merecemos a classificação", disse ao BT Sport.

"Há muitas coisas que podemos tirar desse tipo de jogo para formar um time melhor. É difícil, mas no geral, o objetivo era estar nas quartas e estamos lá", completou.

Nas quartas de final, o Tottenham ainda não sabe quem será o seu adversário. Os duelos serão definidos pela Uefa em sorteio a ser realizado na próxima semana, depois da definição de todos os duelos das oitavas de final.