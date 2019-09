Pobre Watford! Man City faz os cinco gols mais rápidos da história da Premier League

O é uma máquina de fazer gols, ao menos no duelo deste sábado (21) diante do . A equipe marcou os cinco gols mais rápidos da história da Premier League em apenas 18 minutos de jogo com David Silva, Aguero, Riyad, Bernardo e Otamendi, respectivamente.

Graças ao feito do elenco comandado por Pep Guardiola, os fãs criaram diversos memes nas mídias sociais. Confira:

Norwich, who beat Manchester City last week, are currently losing against Burnley.



Manchester City, who lost against Norwich last week, have scored 5 goals in 18 minutes against Watford.



The same Watford had 31 shots against and drew 2-2 after being 2-0 down. pic.twitter.com/TfnY2UEj81