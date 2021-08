PlayStation 5 tem corte de preço no Brasil

Redução do IPI sobre consoles de jogos motivou novo preço. Console agora pode ser encontrado a partir de R$ 3.899

O PlayStation 5, novo console da Sony, recebeu mais um corte em seu preço. Em seu blog oficial, a marca anunciou a redução de preço dos dois modelos do aparelho, além de reajustes em acessórios como controles e câmera, além do PlayStation 4.

A diminuição de preço vem após a redução do IPI para consoles de videogame (Imposto sobre Produtos Industrializados), que afetou a carga tributária sobre os aparelhos e seus periféricos.

A partir de agora, o modelo mais completo do PlayStation 5, com drive de discos, sai por R$ 4399, enquanto a versão digital, sem entrada para discos, sai por R$ 3899. Os novos valores são preços sugeridos da Sony para os lojistas e válidos apenas no Brasil.

Veja a lista com os novos valores:

PlayStation 5 com leitor de discos - de R$ 4.699 por R$ 4.399

PlayStation 5 digital - de R$ 4.199 por 3.899

PlayStation 4 - de R$2.799,90 por R$2.599,90

Controle sem fio DualSense Branco - de R$469,90 por R$439,90

Controle sem fio DualSense Cosmic Red - de R$499,90 por R$469,90

Controle sem fio DualSense Midnight Black - de R$469,90 por R$439,90

Câmera HD - de R$419,90 por R$389,90

Controle sem fio DUALSHOCK 4 Jet Black - de R$299,90 por R$279,90

Controle sem fio DUALSHOCK 4 Colors - de R$319,90 por R$299,90

Lançado em novembro de 2020, o console vem sofrendo com baixo estoque em todo o mundo, inclusive no Brasil. A chegada de títulos como FIFA 22, Battlefield 2042 e Call of Duty Vanguard deve acirrar a corrida pelo novo aparelho.