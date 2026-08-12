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Platini critica o duelo épico entre Paris e Bayern: sofreram 9 gols e chamam de jogo do século!

M. Platini
PSG x Bayern de Munique
PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
França
Alemanha

O ex-astro francês zomba dos zagueiros dos dois times: viraram peneiras

Michel Platini, lenda do futebol francês e tricampeão da Bola de Ouro, dirigiu duras críticas à forma como o futebol moderno é encarado, ao considerar que o jogo se tornou mais próximo de um "espetáculo" e que a avaliação das partidas passou a estar ligada ao número de gols mais do que à qualidade do desempenho e aos detalhes técnicos.

Em uma longa entrevista à revista "L'Équipe", Platini retomou sua visão do futebol, que descreveu como diferente da que predomina atualmente, criticando também a natureza da relação entre jogadores, clubes e torcedores em comparação com o que era durante o período em que atuou.

Platini disse, conforme reproduzido pela RMC: "O futebol profissional se tornou agora uma questão de marcas comerciais e mercenários. Nós jogávamos pelo time e pela torcida, mas hoje os jogadores dizem: quero entrar para a história, só que não se ligam aos clubes nem às torcidas".

Platini rejeita descrever o confronto entre Paris e Bayern como o "jogo do século"

A visão de Platini ficou claramente evidente ao falar sobre o emocionante confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões da Europa da temporada passada, que registrou 9 gols no jogo de ida e terminou com a vitória do time francês por 5 a 4, antes de as duas equipes empatarem em 1 a 1 na partida de volta.

Apesar de o jogo de ida ter recebido amplos elogios e sido descrito na imprensa mundial como o "jogo do século", Platini teve uma visão completamente diferente.

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O ex-presidente da União Europeia de Futebol disse: "Eu preferi o empate em 1 a 1 no jogo de volta".

E o dono das três Bolas de Ouro acrescentou: "A bela intervenção defensiva e a defesa espetacular do goleiro não são menos belas do que marcar um gol".

Em seguida, Platini disparou sua crítica mais contundente ao confronto: "Os goleiros se tornaram peneiras e os defensores se tornaram ainda mais que isso, como podem tomar 9 gols e metade da partida ser considerada o jogo do século?".

E continuou: "Nós de fato vivemos atualmente na era do espetáculo".

"Posso nem sempre estar certo"

Apesar de seu tom crítico, Platini reconheceu que sua visão não é necessariamente o julgamento final sobre o futebol, diante da ampliação da base de torcedores do esporte e da diversidade de opiniões sobre o que torna uma partida agradável ou excepcional.

E disse: "Depois disso, há dois bilhões de pessoas que falam de futebol e expressam seus sentimentos. Eu sou apenas uma pessoa entre essas, e talvez não esteja sempre certo".

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