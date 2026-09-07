"Plano marroquino suspeito": ataque senegalês contra Regragui

Um site senegalês lançou um duro ataque a Walid Regragui, ex-treinador da seleção do Marrocos, acusando-o de tentar influenciar a opinião pública antes da definição do destino da final da Copa Africana de Nações de 2025, no caso que tramita perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

O site SeneNews publicou uma reportagem intitulada "Final da Copa Africana de Nações de 2025: os planos suspeitos de Walid Regragui contra o Senegal antes do veredicto do Tribunal Arbitral do Esporte", na qual criticou as frequentes aparições midiáticas do treinador marroquino no período recente, considerando que Regragui busca travar "outra batalha contra o Senegal" por meio dos veículos de imprensa.

A reportagem apontou que Regragui apareceu recentemente em um podcast por meio de um veículo de mídia digital marroquino, antes de falar no programa "Canal Football Club", aproveitando seu trabalho atual como comentarista no canal "Canal+". O site senegalês considerou que essas declarações têm como objetivo consolidar uma narrativa segundo a qual o Marrocos era a parte mais merecedora de conquistar o título continental.

O site senegalês acrescentou que Regragui, por meio de suas repetidas falas sobre os acontecimentos da final, sobre o treinador senegalês Pape Thiaw e sobre as atitudes do lado senegalês, contribui para "moldar uma determinada imagem da partida antes da divulgação da decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte".

Acusação a Regragui de "fabricar uma narrativa"

O site senegalês foi além e afirmou que as frequentes aparições de Regragui representam uma estratégia para influenciar a opinião pública, considerando que o treinador marroquino tenta alcançar aquilo que descreveu como uma "vitória na opinião pública" depois de a partida ter sido decidida dentro de campo.

O site também criticou o fato de Regragui obter um amplo espaço na mídia em comparação com o treinador senegalês Pape Thiaw, ressaltando que seu novo trabalho na "Canal+" lhe dá uma grande plataforma para apresentar o ponto de vista marroquino sobre os acontecimentos da final.

Em contrapartida, a reportagem relembrou declarações anteriores de Regragui, feitas antes da partida, quando ele conclamou a torcida marroquina a vaiar a seleção senegalesa e a apoiar a seleção de seu país, considerando que esse apelo contribuiu para aumentar a tensão no clima em torno da final.

O que aconteceu na final?

A seleção do Senegal havia vencido o Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, na partida disputada no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no dia 18 de janeiro de 2026, com um gol marcado por Pape Gueye no início da prorrogação.

A final registrou uma grande polêmica depois que o árbitro marcou um pênalti para o Marrocos nos minutos finais do tempo normal, após recorrer à tecnologia do árbitro assistente de vídeo, antes de Édouard Mendy defender a cobrança de Brahim Díaz, e a partida seguir para a prorrogação.

Decisão sem precedentes

O caso teve um desdobramento surpreendente em março de 2026, depois que a comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol decidiu anular a decisão da comissão de disciplina e considerar a seleção do Senegal perdedora da final por desistência, adotando o placar de 3 a 0 a favor do Marrocos, com base no artigo 84 do regulamento da Copa Africana de Nações.

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Isso ocorreu após a Federação Real Marroquina de Futebol recorrer da decisão da comissão de disciplina, que havia imposto em janeiro sanções à federação senegalesa e a diversos jogadores e dirigentes, além de ter suspendido Pape Thiaw, treinador do Senegal, por cinco partidas oficiais e o multado em 100 mil dólares por conduta que considerou contrária ao espírito esportivo, à integridade e prejudicial à imagem do futebol.

O Senegal recorre ao TAS

A federação senegalesa rejeitou a decisão e apresentou oficialmente um recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte em 25 de março de 2026, contra a Confederação Africana de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol, exigindo a anulação da decisão da CAF e que o Senegal fosse considerado o campeão da Copa Africana de Nações de 2025.

Em 24 de julho de 2026, o Tribunal Arbitral do Esporte anunciou a definição do dia 8 de outubro de 2026 como data para a audiência do caso em sua sede na cidade de Lausanne, na Suíça.

Portanto, o caso ainda não foi definitivamente resolvido, apesar da decisão da comissão de recursos da CAF de consagrar o Marrocos administrativamente.

E enquanto o futebol africano aguarda a palavra final do TAS, o site senegalês entende que as movimentações midiáticas de Regragui fazem parte de uma tentativa de influenciar a opinião pública, ao passo que o lado marroquino insiste que a decisão da CAF restabeleceu a validade de sua posição no caso.

No fim das contas, a última palavra cabe ao Tribunal Arbitral do Esporte, que definirá o destino de uma das finais mais polêmicas da Copa Africana de Nações nos últimos anos.

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