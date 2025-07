Caxias x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Caxias e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (27), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e SportyNet+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Náutico por 2 a 0 na última rodada, o Caxias volta a campo em busca da recuperação. No momento, a equipe de Caxias do Sul aparece na liderança da Série C, com 27 pontos. Em 13 jogos, acumula nove vitórias e quatro derrotas.

Por outro lado, a Ponte Preta, em segundo lugar, com 26 pontos, precisa vencer para assumir a liderança da Série C. Em 13 jogos disputados, foram oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan, Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.

Ponte Preta: Diogo Silva; João Gabriel, Wanderson, Danrlei Santos, Artur; Lucas Cândido, Emerson Santos, Elvis; Everton Brito, Toró e Jeh.

Desfalques

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul, R

Classificação

