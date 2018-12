PL Brasil: Fabinho já é uma das grandes contratações da temporada na Premier League

Volante brasileiro superou desconfiança inicial em chegada a Anfield para se tornar um nome mais frequente nas escalações do Liverpool

Por Pedro Ramos - Premier League Brasil

Ele chegou devagar, mas, aos poucos, achou seu espaço. O volante Fabinho deixou o Monaco na última temporada para reforçar o Liverpool então vice-campeão da Champions League, mas não empolgou logo de cara.

Mesmo muito elogiado quando chegou a Anfield, o brasileiro demorou um pouco para se adaptar e pouco jogou no início. A temporada começou em agosto, e Fabinho só foi estrear em setembro, fazendo apenas dois jogos naquele mês. Dos 26 jogos dos Reds nesta temporada, participou de 14, sendo o 15º atleta que mais entrou em campo pelo time.

De lá para cá, muita coisa mudou. O jogador se adaptou ao estilo de jogo da Premier League e ganhou a confiança de Jurgen Klopp para atuar mais vezes.

"A intensidade do futebol inglês é diferente do que eu estava acostumado, mas agora já peguei o ritmo e o estilo de jogo do Liverpool ", disse Fabinho.

O treinador alemão tem rodado os jogadores de meio-campo, e as constantes trocas não têm atrapalhado o rendimento do time. O volante pode se orgulhar das grandes atuações nos clássicos contra Manchester United e Everton. Fabinho é um dos destaques do Liverpool até aqui, seja marcando ou atacando e se mostra um meio-campista polivalente e de muita eficiência.

Very happy for this win. First goal wearing this jersey. Glad to be living this moment. To God all the honor and glory! 🙏🏽🔴 #LFC pic.twitter.com/Tjx1i9qtLz — Fabinho (@_fabinhotavares) 26 de dezembro de 2018

O jogador vem sendo convocado para representar a seleção brasileira nos últimos meses, mas sempre entrando na lista como lateral direito, posição que já deixou de atuar regularmente há algum tempo. O técnico Tite pode e deve olhar com mais carinho para o jogador do Liverpool voltar a ser chamado e, se possível, jogar na sua faixa de campo preferida.

Se a seleção brasileira ainda não viu o melhor de Fabinho, o torcedor dos Reds não pode dizer o mesmo. O Liverpool fez uma excelente investida na última janela de transferências e uma das suas grandes contratações foi o brasileiro. Ao lado de Lucas Torreira (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Alisson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Naby Keita (Liverpool), James Maddison (Leicester), Richarlison (Everton) e Felipe Anderson (West Ham), Fabinho vem se destacando bastante e é um dos melhores reforços da Premier League nesta temporada.