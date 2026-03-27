Pjanic avisa: “Cuidado, Itália, jogar na Bósnia não é fácil para ninguém”

A Itália se aproxima da final da repescagem para a Copa do Mundo, marcada para terça-feira à noite, às 20h45, em Zenica, contra a Bósnia-Herzegovina. O ex-meio-campista da Roma e da Juventus, Miralem Pjanic, falou sobre a situação da “sua” seleção:





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“Houve muitas mudanças na Seleção. Sabemos que nunca é fácil disputar uma partida de repescagem. Teremos que saber administrar da melhor forma os momentos positivos e os de dificuldade. Acredito na minha seleção e no meu país. O país e todo o estádio vão torcer com toda a força. Jogar na Bósnia é complicado, para qualquer um. Enfrentar-nos em casa, sabendo que está em jogo a vaga para a Copa do Mundo, será realmente uma tarefa difícil para nossos adversários”.





OS NÚMEROS - Pjanic sabe bem do que está falando: 115 partidas pela seleção bósnia, com 17 gols marcados. O ex-meio-campista foi um dos principais protagonistas da histórica classificação da Bósnia para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a primeira da história da seleção. Naquela edição, a Bósnia terminou em primeiro lugar no grupo de qualificação, empatada com a Grécia, mas os bósnios ficaram à frente por terem saldo de gols positivo.



