Pjanic admite conversas com Barcelona, Man. United e Chelsea

Meia da Juventus revelou interesse de alguns clubes europeus antes do início da temporada

Miralem Pjanic admitiu que foi procurados por clubes como Manchester United e Barcelona antes do início da temporada, ​​mas destacou a sua felicidade por estar ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus.

Havia algum interesse, é verdade, mas eu não tinha motivos para mudar de clube. Não sei se a Juventus será meu último grande clube, porque as transferências não dependem apenas do jogador, mas também do clube e quem pode ou não precisar de você", disse.



Foto: Getty Images

Pjanic ainda reconheceu que a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus poderá ser decisiva para a realização do sonho de conquistar a Champions League.

"CR7 é sempre decisivo nos grandes. Ele nasceu para marcar gols importantes e agora contamos com ele na nossa equipe. Ronaldo diz sempre que está feliz e confiante por contar com a força da Juve ao seu lado. Acredito que vamos conquistar a UCL nos próximos anos. É o meu sonho e estou no lugar ideal para concretiza", concluiu.