Pity Martínez é eleito o Rei das Américas de 2018

O meia-atacante foi um dos heróis do título de Libertadores conquistado pelo River Plate

Após oito anos, um jogador argentino volta a ser eleito o Rei da América. Herói no título de Libertadores conquistado pelo River Plate sobre o Boca Juniors, Pity Martínez recebeu a tradicional honraria do jornal “El Pais”. O último ‘hermano’ que recebeu o prêmio foi D’Alessandro.

O meia-atacante de 25 anos já está negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos, e recebeu 130 votos dentre os 320 jornalistas e ficou com 41% dos votos. O colombiano Juan Quintero, também do River, ficou na segunda posição.