O belga Jessy Bisiwu, mais novo reforço do Barcelona, expressou sua felicidade por se juntar ao clube catalão, ressaltando que foi recebido de forma maravilhosa em seus primeiros dias.

Bisiwu (18 anos) completou nesta terça-feira todas as etapas de sua chegada oficial ao Barcelona, tendo assinado seu contrato válido até 2031 na presença do presidente do clube, Joan Laporta, nos escritórios do clube catalão, depois que o Blaugrana desembolsou 8,5 milhões de euros para contratá-lo junto ao Club Brugge, da Bélgica.





Bisiwu afirmou, após assinar o contrato com o Barcelona, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Meus primeiros dias foram maravilhosos. Fui recebido por uma família incrível e estou muito grato por isso".

E acrescentou: "Eles me receberam com muito carinho, todos são muito simpáticos, e eu estou muito grato".

E prosseguiu: "Estar aqui e ver isso com meus próprios olhos é uma sensação diferente, estou muito feliz por estar aqui".

E admitiu: "Quando eu era criança, sempre sonhava em jogar por um grande clube como o Barcelona, então estar aqui é um sonho que se tornou realidade para mim".

Ao ser questionado se já havia conversado com o técnico Hansi Flick, Bisiwu respondeu: "Ele me recebeu muito bem, tivemos algumas conversas, e é muito fácil entender o que eu tenho que fazer neste ano: trabalhar duro e aprender o máximo possível".

Ele também explicou, a respeito de sua condição física: "Quando o técnico precisar de mim, estarei presente; quero apenas trabalhar duro para estar pronto".

E concluiu suas declarações: "Já vi o estádio Camp Nou na televisão, mas não ao vivo".