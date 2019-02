Pique e Shakira celebram aniversários de olho no Valencia

Um dos casais mais famosos do mundo estão em festa neste sábado, 2 de fevereiro. O jogador do Barcelona, Gerard Piqué, e a cantora Shakira fazem aniversário juntos.

O defensor, que estará em campo neste sábado enfrentando o Valencia pela La Liga, completa 32 anos. Já a cantora colombiana assopra as velinhas pela 42ª vez.

🎂 Happy birthday, @3gerardpique! 🎁

🎊 Hope you have a great day! 🎉

RT to congratulate him pic.twitter.com/jxhQihxCbA