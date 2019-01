Piqué é criticado por jogador de tênis: "Não sabe nada"

O zagueiro espanhol é o presidente da empresa responsável pelas mudanças na Copa Davis de tênis

O tenista australiano Lleyton Hewitt fez duras críticas ao zagueiro espanhol Gerard Piqué por conta da atuação do jogador nas mudanças realizadas no formato da Copa Davis, tradicional torneio de tênis entre seleções.

O defensor do Barcelona é o fundador e presidente do grupo de investimentos Kosmos, que foi responsável por reformular a competição depois de selar acordo com a Federação Internacional de Tênis (ITF).

“Agora estamos sendo dirigidos por um jogador de futebol. É como se eu saísse e pedisse para mudar as regras da Liga dos Campeões. É ridículo. Ele não sabe nada de tênis. É um esporte totalmente diferente”, disse Hewitt em entrevista coletiva.

Entre as principais mudanças na competição tenista, pode-se ressaltar a questão de que a final será disputada agora em apenas três jogos ao invés de cinco, e em melhor de três sets, e não mais cinco.

Estas mudanças não agradaram a muitos atletas do esporte, inclusive Roger Federer e Alexander Zverev, que afirmaram que não participarão do torneio.

Hewitt já rivalizou com o brasileiro Gustavo Kuerten no início dos anos 2000, e agora é capitão do time australiano, que estreia na competição nesta sexta-feira (1), contra a Bósnia, em Adelaide.