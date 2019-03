Piqué defende Coutinho de críticas: "Barça precisa de sua melhor versão"

Defensor rebate avaliações negativas sobre o brasileiro na temporada e diz que grupo fará de tudo para apoiá-lo

Enquanto o Barcelona olha para o futuro com otimismo após mais uma vitória em La Liga, neste sábado (9), um jogador parece fora de sintonia com o momento do time: o brasileiro Philippe Coutinho não conseguiu aproveitar outra chance entre os titulares e segue como alvo da impaciência da torcida - ao ponto de ser vaiado ao ser substituído diante do Rayo Vallecano.

Dentro do grupo, a missão é não deixar que o meia se desmotive ainda mais, como colocou o zagueiro Piqué após a partida. O catalão, um dos líderes do Barça, foi a público defender as atuações do companheiro de time.

"Eu acho que o alto valor investido em sua contratação crie maiores expectativas", disse o defensor, em referência aos quase 160 milhões de euros (mais de R$ 650 mi, à época) desembolsados pelo clube junto ao Liverpool. "Coutinho está fazendo uma boa temporada."

"É preciso aceitar a reação das pessoas (torcedores), são nossos seguidores, mas nós, internamente, como companheiros, damos a ele todo o apoio do mundo. Precisamos contar com ele em seu melhor nível no final da temporada, e estamos seguro que ele vai estar."

Contratado no início de 2018, Coutinho chegou a empolgar com uma boa contribuição na reta final da temporada 2018/19, mas lesões sofridas desde então, e a ascensão do francês Dembélé, fizeram-no perder espaço - e ritmo - no time titular de Ernesto Valverde. Foram apenas 26 jogos como titular contra 43 disputados pelo Barça nesta campanha.

De qualquer maneira, espera-se uma reação por parte de Coutinho, já que o Barcelona chega neste início de março com chances de conquista do 'triplete': lidera La Liga com alguma folga, está na final da Copa do Rei e disputa uma vaga nas quartas de final da Champions League, diante do Lyon.