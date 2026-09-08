Piotrowski como McTominay: arritmia benigna também para o meio-campista da Udinese

O meio-campista da Udinese, Jakub Piotrowski, terá de ficar fora por algumas semanas, já que será submetido a uma ablação cardíaca, depois que foi constatada uma leve arritmia cardíaca, a mesma operação à qual Scott McTominay, meio-campista do Napoli, será submetido. Confira o comunicado:





Nota oficial: Jakub Piotrowski

O meio-campista será submetido a uma ablação cardíaca

A Udinese Calcio comunica que, durante a partida contra a Lazio, Jakub Piotrowski apresentou uma leve arritmia cardíaca benigna.

O meio-campista polonês será submetido nos próximos dias a uma ablação cardíaca, após a qual, observado um período de repouso, poderá retornar à atividade competitiva regular.







