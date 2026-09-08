Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Piotrowski UdineseGetty Images

Traduzido por

Piotrowski como McTominay: arritmia benigna também para o meio-campista da Udinese

Udinese

O meio-campista da Udinese, Jakub Piotrowski, terá de ficar fora por algumas semanas, já que será submetido a uma ablação cardíaca, depois que foi constatada uma leve arritmia cardíaca, a mesma operação à qual Scott McTominay, meio-campista do Napoli, será submetido. Confira o comunicado:


Nota oficial: Jakub Piotrowski

O meio-campista será submetido a uma ablação cardíaca

A Udinese Calcio comunica que, durante a partida contra a Lazio, Jakub Piotrowski apresentou uma leve arritmia cardíaca benigna. 
O meio-campista polonês será submetido nos próximos dias a uma ablação cardíaca, após a qual, observado um período de repouso, poderá retornar à atividade competitiva regular.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google