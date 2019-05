Pior que Solari, Zidane pode correr perigo com o Real Madrid 2019-20

Em seu retorno, o francês teve bom início, mas terminou a temporada com números piores aos de seu antecessor

Zinedine Zidane surpreendeu ao anunciar, logo após ser tricampeão da como treinador do , que deixaria o clube ao final da temporada 2017-18. E fez o mesmo quando aceitou retornar para o Santiago Bernabéu em março, após um somatório de turbulências e maus resultados sob o comando de Julen Lopetegui e Santiago Solari.

O seu único pedido era para fazer o trabalho à sua maneira, e o resultado inicial apareceu rápido: duas vitórias em seu retorno. No entanto, o seu aproveitamento ao final desta temporada 2018-19, a pior do clube na década, acabou sendo até mesmo inferior na comparação ao que Santiago Solari, seu antecessor, vinha fazendo.

Sob o comando de Solari, o Real Madrid teve aproveitamento de 69% em vitórias nos 32 jogos em que esteve à frente do time. Muito superior em relação aos 45% de Zidane, que em suas 11 partidas disputadas também perdeu mais em média (foi derrotado 4 vezes, 36% do total enquanto o time treinado pelo argentino teve 25% de revezes dentre 32 compromissos).

É incrível atestar que os números de Zidane nesta passagem turbulenta sejam até mesmo mais semelhantes aos de Julen Lopetegui, que em 14 jogos realizados no início da temporada sofreu 6 derrotas e venceu também meia dúzia de vezes.

Quando anunciou a sua saída, praticamente ao mesmo tempo em que Cristiano Ronaldo, astro maior daquele seu histórico Real Madrid, ia para a , Zidane demonstrava grande leitura do que é o clube. Nos tempos de jogador madridista ele mesmo testemunhou o presidente Florentino Pérez demitindo um treinador que, uma temporada antes, havia conduzido o time ao título da Champions League. Vicente Del Bosque também tinha passado como jogador e ídolo merengue – embora poucos se comparem à reverencia que o francês traz para si no Real.

Muita coisa vai mudar no Real Madrid para a próxima temporada. Reforços virão, mas Cristiano Ronaldo seguirá longe. Será o momento de Zidane mostrar que pode fazer um bom trabalho sem depender dos gols do gajo, e se isso não acontecer não há dúvidas de que até mesmo o cargo de Zizou correrá perigo. Afinal de contas, como o próprio francês disse ao falar sobre a situação de Gareth Bale (que está no caminho de sair) no clube: o passado não é garantia no Real Madrid.