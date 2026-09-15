Pioneirismo europeu para a Holanda: UEFA aponta a Johan Cruijff ArenA

A Supercopa da UEFA será disputada em agosto de 2027 na Johan Cruijff ArenA. A feliz notícia foi divulgada pela KNVB na manhã desta terça-feira.

Com isso, a Holanda terá um feito inédito, já que, no formato atual, a Supercopa da UEFA será organizada pela primeira vez no país. Em 11 de agosto, os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa se enfrentarão em Amsterdã.

Até 1997, essa final era disputada em dois jogos. Desde 1998, a Supercopa da UEFA é decidida em partida única. Junto da UEFA, da prefeitura de Amsterdã e da Johan Cruijff ArenA, a federação holandesa de futebol organiza este evento internacional do futebol.

O secretário-geral da KNVB, Gijs de Jong, está entusiasmado com a chegada da Supercopa da UEFA. "Nunca foi disputada na Holanda neste formato, e por isso é fantástico que possamos trazer este confronto ao nosso país pela primeira vez. Em termos esportivos, está entre o melhor que o futebol europeu de clubes tem a oferecer e, para os torcedores, também é um evento maravilhoso."

O vereador Sofyan Mbarki (Esporte e Movimento), da prefeitura de Amsterdã, chamou de uma grande honra o fato de a entidade europeia do futebol ter escolhido a capital como cidade-sede da decisão em agosto de 2027. "Como é bonito que, como cidade, sejamos agora o palco desta decisão entre dois campeões europeus. Espero que isso inspire muitas crianças de Amsterdã a pegar uma bola e sair para brincar."

Tanja Dik, diretora-geral do estádio de Amsterdã, também está orgulhosa pela escolha. "Para encerrar o ano em que celebramos nosso 30º aniversário, poderemos receber a elite absoluta do futebol europeu de clubes. Estamos ansiosos para dar uma calorosa recepção a jogadores, torcedores e convidados de toda a Europa na Johan Cruijff ArenA."

Ainda não está claro como será a venda de ingressos para a Supercopa da UEFA de 2027. A KNVB informa que esses detalhes serão divulgados em um momento posterior.