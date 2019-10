“Pimpão é ruim”, Valentim e mais: áudio de dirigente do Botafogo causa polêmica

Carlos Augusto Montenegro, autor da mensagem e histórico presidente do clube, já se movimenta para pedir desculpas aos atletas

Está sendo difícil, para o , ter um dia de paz. Em meio à crise econômica vivida pelo clube, que recentemente demitiu o técnico Eduardo Barroca após uma sequência de quatro derrotas seguidas, o Glorioso reencontrou as vitórias no Brasileirão: na última quarta-feira (09), bateu o por 3 a 1, mas o dia seguinte começou com polêmica por causa de um áudio vazado com a voz de Carlos Augusto Montenegro, uma das figuras de maior importância nos bastidores do Alvinegro.

O conteúdo vazado, e publicado pelo site Globoesporte.com, mostra um conteúdo antes e depois da vitória. O resumo da ópera foram críticas à qualidade do grupo de jogadores, com mais ênfase para o atacante Rodrigo Pimpão e sem poupar nem mesmo o goleiro Gatito Fernández, indicações de que Alberto Valentim será o treinador “para fazer existir um 2020”, mas apesar disso dificilmente seguiria no clube... assim como, na opinião do presidente campeão brasileiro de 1995, boa parte do elenco.

Confira, abaixo, alguns dos trechos principais ditos na mensagem vazada.

Críticas a Pimpão e sem moral com os jogadores

Antes do jogo contra o Goiás - "Ô Bruno (Lazaroni), me explica uma coisa, o que você acha do Pimpão?”, relatou Montanegro, citando uma conversa tida com o atual técnico interino. “Ele falou: ‘Fraquíssimo, é um jogador que não deveria estar no Botafogo. Por exemplo, vem mal nos últimos 70 jogos, entrou no último jogo e não fez nada". Eu falei, "Por que que ele é escalado?" Por que que joga ele e não joga o Valencia?’.”

“Ele falou: ‘Porque os jogadores não gostam do Valencia, Pimpão é ruim, mas vai para um lado e para o outro, corre, perde a bola, tenta ajudar, mas é ruim. O Léo Valencia não joga e ainda coloca a culpa nos outros. Quando as coisas não dão certo, bota a culpa nos outros. É uma pessoa não confiável para os jogadores. Está no banco, vai entrar, mas, da mesma forma que o Pimpão é fraco, o Léo Valencia não é bem aceito pelos outros’.”

Depois do jogo - "A gente vai acabar bem nesse campeonato. Time está com garra, com vontade, jogou muito bem. Partidaça do João Paulo, partidaça do Bochecha. Todo mundo se convenceu de que o Pimpão é ruim mesmo, mas deixa ele ali ruim. Se Deus quiser, com o Alex voltando, ele não vai jogar mais".

Críticas até a Gatito, ídolo da torcida

Antes do jogo contra o Goiás - “Eu em 2020 não gostaria de ninguém desse plantel. Ninguém. Como titular, ninguém, nem técnico e nem nada. Inclusive o Gatito, que tem falhado um jogo atrás do outro. O ideal seria começar do zero. Do técnico ao ponta-esquerda”.

em homenagem a Barroca

"Time jogou muito bem, o Goiás é perigoso, esse Michael é o capeta, mas sempre tinham dois ou três em cima. Tudo que eu pedi aos jogadores, que era final de campeonato e que pensassem na família. Mas teve um pulo do gato nisso. Pedi por eles e pelo Botafogo, mas principalmente que fizessem uma homenagem ao Barroca".

Alberto Valentim... confirmado e com prazo de validade?

"Não se preocupem com o ano de 2020. O Valentim está vindo para a gente tentar terminar esse ano, para existir 2020. Se tiver 2020 e o projeto der resultado, eu não gostaria que ele continuasse. Mas é muito fácil. Quem está aportando vai aportar uma grana para investir no futebol. Um dos investimentos vai ser chamar o Valentim e dizer: "Toma aqui R$ 200 mil, R$ 300 mil, muito obrigado e tchau". E contratar um técnico de ponta. Se bobear, até de fora do ".

Por que 2020 é tão citado? No final deste ano, o Botafogo se movimenta para criar uma empresa, aberta a investidores, que possa administrar o futebol a partir da próxima temporada. O processo está sendo feito baseado em estudo encomendado pelos Irmãos Moreira Salles, e inclusive chegou a ser citado durante o evento Soccerex, a principal feira de negócios esportivos no mundo.

Posteriormente, ainda segundo o Globoesporte.com, ciente do vazamento dos áudios, Montenegro planeja fazer uma visita ao grupo de jogadores para resolver a situação e deixar tudo em paz.