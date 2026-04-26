Pierre van Hooijdonk causa grande surpresa com o notável sucessor de Ayase Ueda

Pierre van Hooijdonk causou grande surpresa no programa NOS Studio Voetbal. O analista indicou, de fato, um substituto bastante inusitado para o atacante do Feyenoord, Ayase Ueda.

Ueda marcou duas vezes contra o FC Groningen (3 a 1) e já soma 25 gols nesta temporada na VriendenLoterij Eredivisie. Ricky van Wolfswinkel elogia o japonês. “O segundo gol é pura classe. A maneira como ele marca esse gol, poucos conseguem fazer isso, é claro.”

Van Hooijdonk acredita que existe a possibilidade de o atual artilheiro da Eredivisie deixar o Feyenoord. “Sendo o Feyenoord, é preciso vender os jogadores no momento certo”, opina Van Hooijdonk, que em seguida é questionado sobre quem deve ser o substituto de Ueda.

“Kasper Dolberg”, responde o jogador do Steenberger, após o que o apresentador Sjoerd van Ramshorst repete a resposta de Van Hooijdonk com surpresa. “Ei, aquele do Ajax?”, pergunta Van Ramshorst em busca de confirmação, e a plateia começa a rir.

“Sim, acho que o Dolberg é um atacante muito bom.” O atacante dinamarquês tem poucas oportunidades em Amsterdã, mas Van Hooijdonk está entusiasmado com suas qualidades específicas. Ao mesmo tempo, ele também sabe que Dolberg tem permissão de Jordi Cruijff para sair.

“Dolberg jogou ao lado de um excelente Dusan Tadic, Hakim Ziyech e Donny van de Beek. Naquela época, ele era sensacional. Não acredito que isso tenha desaparecido. É um atacante que atendia bem aos princípios do Ajax no que diz respeito a um atacante. Ele é muito habilidoso tecnicamente e também engenhoso na finalização”, argumenta Van Hooijdonk.

Van Wolfswinkel concorda com as palavras de Van Hooijdonk. Ele acredita que Dolberg se encaixaria perfeitamente em um Feyenoord em boa fase. Ron Jans é um pouco mais cauteloso e elogia o dinamarquês, mas acredita que, sob o comando de um novo técnico e diante de uma possível saída de Wout Weghorst, ele é justamente necessário no Ajax.