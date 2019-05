Torcida do Flamengo ironiza com 'Fora Abeu' e 'Copa Mick' em nova pichação

Mensagem é resposta a diretor do clube que disse que pichação do começo da semana não era da torcida porque 'tá escrito Mickey tudo certinho'

Os muros da sede do , na Gávea, voltaram a ser pichados nesta quinta-feira (23). E, desta vez, com uma dose de ironia misturada à insatisfação de parte da torcida.

As mensagens repetem as pichações do começo da semana pedindo a saída do técnico Abel Braga e criticando texto recente divulgado pelo clube celebrando a conquista da , chamada de "Copa Mickey" pela torcida, na pré-temporada, em janeiro deste ano.

De maneira irônica, as pichações ainda trazem a grafia errada dos nomes: "Abeu" e "Copa Mick". Nesta semana, Cacau Cotta, diretor de relações externas do clube, disse que a mensagem não havia sido escrita por torcedores porque "está escrito Mickey tudo certinho".

No fim, foi pichada uma mensagem dizendo "Agora foi político também?", respondendo à diretoria do clube que disse que as pichações do começo da semana não haviam sido de torcedores, mas de um grupo político de oposição.