Diretor do Flamengo diz que protesto não foi da torcida porque "escreveram Mickey certinho"

Para Cacau Cotta, as pichações nos muros da Gávea eram "letras bem-feitas", e que se tratou de manifesto político

Os muros da Gávea e do Ninho do Urubu amanheceram pichados na última segunda-feira (20). Apesar de possuírem mensagens críticas à diretoria e mencionando a , um membro afirmou que não teriam sido escritas pela torcida, pois não há erros gramaticais.

“Tá escrito Mickey tudo certinho, não foi a torcida. Aquilo é político. O ganha a , ganha o Carioca da forma que ganhou. A tabela foi muito difícil no começo do Brasileirão. Não perdemos para times fracos”, declarou Cacau Cotta, diretor de relações externas do clube, durante o programa Donos da Bola da TV Bandeirantes.

“Estamos nas oitavas da Libertadores. O tempo todo estão se movimentando politicamente contra a diretoria. Ontem marcaram um protesto no Ninho, que teve apenas sete torcedores. Isso prova que não foram torcedores. A torcida do Flamengo tem 40 milhões”, completou.

- Mudou o nome do clube mais de seis vezes em coletiva.



- Diz que perder é normal.



- Responsável pelo maior vexame da história.



- Nunca ganhou fora de casa em Brasileiros pelo Flamengo.



- Afronta a torcida em declarações.



- Time sem padrão!



14H NO NINHO! #ProtestoFla pic.twitter.com/RKOqfmlvLO — Urubu do Ninho 🦃 (@UrubuNinhoCRF) May 21, 2019

Pouco depois, o diretor voltou a se explicar sobre a declaração das pichações, dizendo que não quer desmerecer a torcida Rubro-Negra.

“As letras bem-feitas. Foi uma coisa programada por um profissional. Por isso eu disse que era político. Não estou querendo desmerecer o torcedor do Flamengo”, afirmou.

Todas as pichações de frases como “Fora Abel”, “Fora BAP” e “perder não é normal”, entre outras, foram rapidamente apagadas dos muros da Gávea na mesma manhã.

A torcida flamenguista vem pedindo há algum tempo para que Abel Braga seja demitido do clube, uma vez que foram realizados grandes investimentos para o elenco de 2019, como a contratação de Rodrigo Caio, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e, o mais recente, Rafinha.

Na temporada de 2018, o time carioca terminou o Campeonato Brasileiro em segundo lugar, com 72 pontos. Já na atual temporada, venceu partidas na primeira e na quarta rodada. A derrota para o , que estava com um a menos em campo, por 2 a 1, foi o que culminou na revolta dos torcedores e nas pichações dos muros.

O Flamengo recebe o -PR pela sexta rodada do Brasileirão neste domingo (26), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).