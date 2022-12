Philippe Coutinho quer voltar ao Brasil e anima Corinthians

O empresário iraniano Kia Joorabchian é o responsável pelas tratativas. Ele foi autorizado pelo Timão a atuar como intermediário do negócio

O Corinthians quer contratar Philippe Coutinho para ser o grande nome da equipe para a temporada de 2023. A contratação é considerada difícil, mas com chances reais de ser concretizada. Como soube a GOAL, o jogador de 30 anos quer deixar o Aston Villa para voltar a jogar no Brasil. Inclusive, existe a possibilidade de fazer um pedido de transferência direto para a diretoria do clube inglês, o que anima o Corinthians, apesar da dificuldade da negociação.

Coutinho, vale lembrar, é agenciado pelo empresário iraniano Kia Joorabchian, que tem boa relação no Corinthians. O agente do meio-campista atua como intermediário das tratativas. Ele trabalha em nome do Corinthians para tentar a liberação do craque brasileiro no Villa Park, onde ele tem contrato até 30 de junho de 2026.

O que complica para o clube do Parque São Jorge é a questão financeira, já que Coutinho ganha um salário muito superior ao teto do Timão. A possibilidade mais plausível ao Corinthians é a de um empréstimo, com salários sendo pagos pelos dois clubes.

Existe também a chance de uma rescisão amigável entre Philippe Coutinho e Aston Villa, mas é considerada mais remota. Vale lembrar que o clube inglês pagou 20 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para ter o atleta em definitivo.

A aquisição do meia foi um pedido de Steven Gerrard, ex-treinador do Villa. O profissional foi demitido, e Unai Emery agora é o novo técnico da equipe. Nesta temporada, Coutinho disputou 13 jogos pelo Aston Villa, mas não fez gol ou deu assistências.