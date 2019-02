Petkovic não foi à Copa de 1998 por ter recusado pagar por convocação

Na época, o sérvio era um dos principais jogadores da extinta seleção da Iugoslávia

Dejan Petkovic chegou ao Brasil em 1997 e surpreendeu pelo excelente futebol apresentado com a camisa do Vitória. Revelado pelo Estrela Vermelha, um dos maiores clubes da Sérvia, e com passagem até pelo Real Madrid, o desempenho seguiu alto em 1998. Mas não foi o bastante para leva-lo à Copa do Mundo de 1998. Motivo? Dinheiro.

Durante a sua participação no programa Seleção SporTV, o sérvio relembrou a história em que recusou ter que pagar para ser convocado para a hoje extinta Iugoslávia: “Falaram que cinco ou seis jogadores tinham pagado. Se você pagar, você vai. Não direto da seleção, um intermediário que falou. Aí eu falei para o Paulo Carneiro ( então presidente do Vitória), e ele disse que pagava o dobro para eu ir. Aí falei, paga que eu boto no bolso e não vou”, disse.

Nos gramados franceses e sem Dejan Petkovic, a Iugoslávia caiu nas oitavas de final ao ser derrotada pela Holanda.

