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imago-sport-1082832895.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Peter Bosz surpreende com escolhas no PSV e mexe bastante no time titular

PSV x Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie
O PSV fecha a rodada da Eredivisie VriendenLoterij neste domingo contra o Sparta Rotterdam. O técnico Peter Bosz opta por várias mudanças e, entre outras decisões, reservou vagas no time titular para Sven Mijnans e Amir Bouhamdi. Guus Til também começa como centroavante.

Matej Kovar é o goleiro no Philips Stadion. Mauro Júnior volta após suspensão e substitui Filip Kostic na lateral esquerda. Sergiño Dest começa pela direita, e Lutsharel Geertruida e Armando Obispo terão de conter o atacante do Sparta.

Paul Wanner não causou grande impressão na quinta-feira contra o Shakhtar Donetsk, mas recebe novamente a confiança de Bosz. Til avança uma linha, o que faz com que Mijnans comece na posição de camisa 10. O destaque Kodai Sano completa o meio-campo do time de Eindhoven neste domingo. Na frente, Bosz mudou bastante sua equipe para o duelo em casa com o Sparta. Amir Bouhamdi e Esmir Bajraktarevic terão de criar perigo pelos lados, enquanto Til atua no comando do ataque. Com uma equipe bastante modificada, o PSV precisa garantir que siga no encalço do líder AZ.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Wanner, Mijnans; Bouhamdi, Til, Bajraktarevic

Escalação do Sparta Rotterdam:

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