Peter Bosz não quer saber de excesso de peso no PSV: “Se você o visse de cu nu...”

Wim Kieft acredita que ainda há muito mais a se explorar em Ismael Saibari. Foi o que o analista afirmou na noite de segunda-feira no programa Rondo, da Ziggo Sport. Peter Bosz, seu técnico no PSV, desmentiu então um mito muito comum.

Kieft está encantado com Saibari, mas perguntou diretamente a Bosz se o meio-campista está se empenhando o suficiente. “Tenho a impressão de que ele tem muito mais a oferecer, se conseguisse mostrar essa garra todas as semanas.”

Guus Hiddink entrou na conversa e indicou que Saibari já evoluiu nesse aspecto. “Há algumas temporadas, eu também estava no PSV, e na época dizíamos que ele precisava perder uns dois quilos. Ele era um pouco mole.”

Após essa afirmação, Bosz intervém imediatamente. “Não, Guus, desculpa... As pessoas diziam isso com frequência, mas não é verdade. Se você o vir de cu nu, vai ver que é um monte de músculos!”

“Na época, eu achava que ele era um pouco nervoso na finalização. Era tudo baseado na força, o que fazia com que ele chutasse por cima”, afirma Bosz.

Segundo Bosz, o jogador da seleção marroquina está agora muito mais completo. “Ele ficou mais calmo nesse aspecto. Ele tem a sensibilidade para chegar à posição de finalização. Tecnicamente, ele é realmente bom, fisicamente também, e, graças à sua experiência, está cada vez mais percebendo e entendendo as jogadas. Ele deu passos incríveis.”

De acordo com o Transfermarkt, Saibari, de 25 anos, vale agora 32 milhões de euros. O PSV parece estar apostando em um valor mais alto para o próximo verão.