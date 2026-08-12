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Bart DHanis

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Peter Bosz manda jogador do elenco principal de volta ao Jong PSV

Mercado da bola
PSV

Peter Bosz mandou Essiën Bassey de volta para o Jong PSV, informa a Voetbal International. O ala participou de toda a pré-temporada com o time principal, mas na próxima temporada vai jogar mesmo na Keuken Kampioen Divisie.

Antes mesmo da janela de transferências, Bassey já parecia estar de saída do PSV. FC Twente e Sturm Graz procuraram o juvenil internacional da Holanda, mas receberam uma resposta negativa.

O PSV não quer vender Bassey, apesar de o próprio jogador ver com bons olhos uma transferência, conforme Rik Elfrink informou em maio.

O clube de Eindhoven fez uma proposta de renovação ao lateral de 19 anos para estender seu vínculo, que atualmente vai até a metade de 2027.

Caso Bassey não aceite a oferta, uma transferência é uma possibilidade. Se o PSV ainda quiser lucrar com ele, o clube terá de vendê-lo neste verão ou no próximo inverno.

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O Sturm Graz segue interessado, sabe a VI. O jogador, que pôde entrar no segundo tempo no duelo pela Supercopa da Holanda contra o AZ (derrota por 4 a 0), pode disputar a Liga Europa com esse clube.

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