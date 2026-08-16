Peter Bosz falou mais sobre a lesão de Alassane Pléa na entrevista coletiva após Excelsior x PSV. Segundo o técnico do PSV, o atacante deve ficar cerca de seis semanas fora de ação.
Pléa foi contratado no verão passado por três milhões de euros junto ao Borussia Mönchengladbach. No entanto, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho já na segunda partida da liga.
Por isso, ele não voltou a entrar em campo no restante da temporada. Na última sexta-feira, voltou a dar errado no treino. O francês ficou caído no gramado, lesionado, após uma jogada.
“Ele ficou ali no chão. Foi uma cena horrível, por causa do ano que ele teve”, começou o técnico do atual campeão.
“Depois, você fica aliviado por não ser o joelho, mas outra lesão grave, mas todos nós ficamos arrasados. Também não tivemos mais vontade de continuar treinando.”
“Parei o treino imediatamente. Também percebi isso nos jogadores. Todos ficaram em volta dele, e não era o momento de continuar”, concluiu Bosz.
Segundo Bosz, a expectativa é que Pléa só volte ao PSV em outubro. Por enquanto, Bosz ainda pode contar com Ricardo Pepi e Guus Til como centroavantes.